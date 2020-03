Valve spustil Steam Game Festival: 50 indie her pro vyzkoušení

V rámci Steam Game Festivalu tak máme možnost vyzkoušet si celkem 50 nových her od indie vývojářů zdarma, ovšem na rozdíl od akce platformy GOG je to celé časově omezené a navíc jde o dema. Ale to je pochopitelné. GOG nabízí vesměs velice staré tituly a v nižším počtu, zatímco Steam zpřístupnil téměř dvojnásobek zbrusu nových her, takže i když tato akce potrvá jen do 23. března, nebylo by rozumné nabízet plné verze.