Zůstaňte doma a hrajte: GOG nabízí 27 her zdarma

Pochopitelně nejde o žádné moderní AAA tituly, ale spíše starší hry, mezi nimiž je ovšem řada perel jako Bio Menace, Beneath a Steel Sky, Ultima 4, Lure of the Temptress nebo Shadow Warrior. I kdybychom si tak měli každou z nich byť jen vyzkoušet, zabere nám to řadu hodin.

Shadow Warrior

Zajímavé je, že na hlavních stránkách GOGu není akce zvaná "Stay at home and play some games" k nalezení, ale buď můžete využít jako obvykle vyhledávání her, které jsou aktuálně zdarma, anebo nejlépe přímý odkaz na všech 27 , jichž se to týká. Jsou to následující:

Akalabeth: World of Doom



Alder’s Blood Prologue



Beneath a Steel Sky



Bio Menace



Builders of Egypt: Prologue



Cayne



Doomdark’s revenge



Eschalon: Book I



Flight of the Amazon Queen



GWENT: The Witcher Card Game



Hello Neighbor Alpha Version



Jill of the Jungle: The Complete Trilogy



Legend of Keepers: Prologue



The Lords of Midnight



Lure of the Temptress



Overload – Playable Teaser



Postal: Classic and Uncut



Sang-Froid: Tales of Werewolves



Shadow Warrior Classic Complete



Stargunner



Sunrider: Mask of Arcadius



Teenagent



Treasure Adventure Game



Tyrian 2000



Ultima 4: Quest of the Avatar



Ultima World of Adventure 2: Martian Dreams



Worlds of Ultima: The Savage Empire

CD Projekt Red do této kolekce sám přihazuje karetní hru Gwent známou ze světa Zaklínače, která je v této kolekci snad nejnovější. Jinak tu jsou však i hry z doby, kdy mnozí z nás byli ještě na houbách, nebo si slintali na plyšáky, jako je třeba Ultima 4 z roku 1985 nebo Akalabeth: World of Doom, rok 1979.

