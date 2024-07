Ve VFX studiu kritizují CPU Intel, 50 % čipů je chybových a chtějí přejít na AMD

Procesory AMD Ryzen byly představeny v roce 2017 a přispěly k tomu, že se tržní podíl AMD začal postupně zvyšovat. Ačkoli celou tu dobu většinou platily za lepší volbu než Intel, tržní podíl rostl stále jen pomalu. Zejména různé instituce a firmy ze setrvačnosti stále zůstávaly u Intelu. Poslední dobou se ale zdá, že podporu Ryzenů i v této oblasti nedosáhne AMD jen samotnými schopnostmi svých procesorů, ale možná bude moci poděkovat Intelu a jeho fiasku s nestabilními procesory Raptor Lake. Ty v důsledku chyby v mikrokódu (pokud za tím není ještě něco jiného), který do procesorů "rval" větší napětí, než měl, vykazují nestabilitu a při dlouhodobém provozování v takových podmínkách to vede i k poškození procesoru. Např. herní studio Alderon Games už oznámilo, že se svými servery přechází na AMD , a není jediným. Podobný krok oznámila společnost ModelFarm, která je australským filmovým studiem pro VFX efekty. Ti už testují nové Ryzeny 9950X a jsou jimi nadšení. To jsou ale zatím jen malé kapky ve velkém moři.