Velice vzácný i drahý Commodore 65 se objevil v aukci, je ve skvělém stavu

Commodore 65 je reálný počítač, ovšem na rozdíl od C64, jejž se prodalo kolem 15 milionů kusů, je C65 (nazývaný též jako C64DX) velice vzácný. Jedná se totiž o počítač, který se nikdy nedostal do výroby, protože už na něj bylo pozdě (vytvořen byl až začátkem 90. let), ale právě proto se z něj stala sběratelská rarita, která má dnes vysokou hodnotu. A tu má zvláště v případě, kdy se do prodeje dostane takovýto kousek ve velice dobrém a samozřejmě i funkčním stavu.

Dokonce ani není zažloutnutý, jak klasický šedý plast poznamenaný sluncem a jeho ultrafialovým zářením, takže buď byl schován někde šetrně mimo denní světlo, anebo si někdo dal práci s vyčištěním. Pro tyto účely se ostatně prodává i speciální roztok Retr0bright doporučovaný právě i pro staré počítače od firem Commodore či Apple.

Můžeme tu vidět jistou podobu s C64, ovšem tu značně narušuje integrovaná 3,5" disketová mechanika v pravé části počítače. Vedle ní víme také o použitém procesoru CSG 4510 "Victor" běžícím na 3,54 MHz, přičemž CPU v C64 pracovalo v PAL verzi počítače sotva na jednom megahertzi. Nicméně C64 je také o osm let starší.

C65 se dále mohl pochlubit i lepší grafikou CSG 4567 R5 schopnou najednou zobrazit 256 barev z palety 4096 barev a 128 kB paměti ROM a stejnou kapacitou RAM rozšiřitelné až na závratných 8 MB.