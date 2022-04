Majitel NFT s prvním tweetem se pokusil o prodej, dostal nabídku jen 6200 USD

My jsme se v poslední době věnovali především NFT ze světa her, a sice konkrétně pokusům firmy Ubisoft , které hráče moc nenadchly, pokud to řekneme diplomaticky a podobné to bylo při ohlášení startrekovských NFT

Dá se přitom říci, že investoři v tomto případě spoléhají především na to, že jejich NFT si budou uchovávat svou hodnotu i díky sentimentu a širokém povědomí týkajícím se toho, co dané NFT představuje. To platí i pro první tweet, který vypustil do světa Jack Dorsey a který zněl: "just setting up my twttr".

Sina Estavi se nyní pokusil své NFT, které loni koupil za 1630 ETH (dnes cca 5 mil. USD / 112 mil. CZK a před rokem kolem 3 mil. USD), prodat, a to rovnou s cílovou částkou dražby 48 milionů dolarů. Oznámil přitom, že přesně polovinu získaných peněz chce dát na charitu a spustil aukci na platformě OpenSea.

Nabídky v milionech dolarů se ovšem nehrnuly a ve skutečnosti tato aukce vyvolala jen minimální zájem. Do středy, kdy byla uzavřena, totiž bylo přihozeno jen sedmkrát a nabídka se dostala jen na 277 USD (0,09 ETH). Po uzavření aukce sice přišly ještě další nabídky až na 6231,80 USD, ale i to je pochopitelně pro Estaviho nepřijatelné.

Dle serveru Kotaku přitom ani nejde o velké překvapení, neboť prodeje NFT na OpenSea šly letos dolů o polovinu, a to z objemu 5 milionů dolarů v lednu na 2,5 milionů v březnu. Otázka je, zda můžeme mluvit o trendu či počínajícím vystřízlivění veřejnosti z fenoménu NFT, anebo tu jde o něco jiného.