Velká baterie Blackhillock ve Skotsku spuštěna, brzy bude mít 600 MWh

Obnovitelné zdroje energie mají velkou nevýhodu ve své nestálosti, což znamená vyrovnávání špiček a propadů pomocí akumulace (nebo vhodným doplňováním produkcí jiných zdrojů, celoevropsky se např. docela pěkně vyrovnává vítr a slunce, na takové využití ale stále není stavěna evropská infrastruktura). V případě Skotska tu máme několik větrných farem, které rovněž někdy dávají energie více, než je potřeba, a někdy méně. O vyrovnávání špiček by se měla starat společnost Zenobē a její nejnovější velká baterie Blackhillock. Ta se má starat o vyrovnávání produkce z blízkých offshore větrných farem Viking (443 MW), Moray East (950 MW) a Beatrice (588 MW).

V první fázi byla spuštěna v režimu 200MW/400MWh, což znamená, že pod plným výkonem by zvládla dodávat elektrickou energii po dobu 2 hodin (nicméně farmy by ji pod plným výkonem teoreticky zvládly nabít za pár minut, tak rychlé nabíjení ale pravděpodobně nepodporuje). V roce 2026 bude dokončena druhá fáze, která tyto hodnoty navýší o 50 % na 300MW/600MWh. S "vhodnou" výpomocí matematiky společnost tvrdí, že baterie zvládne více než hodinu napájet domácnosti v celém Skotsku. Tady se ale hodně čarovalo s hodinovými průměry, takže v zátěži, kdy je spotřeba domácnosti nadprůměrná, to tolik rozhodně nebude. Firma dále tvrdí, že během 15 let by měla baterie na vyrovnání špiček a redukování volatility cen energií ušetřit spotřebitelům náklady ve výši 170 milionů liber. Pokud to vydělíme počtem let a domácností ve Skotsku, dělá to 4,5 libry na domácnost za rok. Nic extra, ale lepší než drátem oka.

Co se týče emisí CO2, ty by se díky integraci většího množství větru v energetickém mixu pro vyrovnávání špiček měly dle firmy snížit o 2,6 milionu tun. Tato potřeba je samotná sice způsobena oněmi větrnými elektrárnami, zde ve srovnání jde o to, jak si stojí vyrovnávání větrných elektráren pomocí baterií a pomocí plynových záložních elektráren.