Video: Podívejte se na první trailer k Assassin's Creed Valhalla

O novém díle série Assassin's Creed víme již více než rok, ale první detaily se objevily až nyní. Ubisoft totiž zveřejnil čtyřminutový trailer, který nám představí především prostředí a příběh chystané hry. Na záběry ze hry si ještě budeme muset počkat, ale pravděpodobně ne příliš dlouho, neboť termín vydání se nezadržitelně blíží. Vývojáři sice nezveřejnili konkrétní datum, ale uvedli, že se dočkáme před letošními vánočními svátky. To přitom není náhoda. Nejen, že se hry před Vánoci lépe prodávají, ale především by v této době měla být uvedena na trh nová generace herních konzolí od Sony a Microsoftu.

To znamená, že nadcházející Assassin's Creed bude „multigenerační“ titul dostupný jak pro PlayStation 4 a Xbox One, tak PlayStation 5 a Xbox Series X. Zkrátka ovšem nepřijdou ani hráči s PC, i pro ně totiž vyjde Assassin's Creed Valhalla – ke stažení bude z Epic Game Store a uPlay. V neposlední řadě bude hra dostupná také na streamovacích platformách uPlay+ a Google Stadia.

Nejnovější díl akční série nás poprvé zavede do období raného středověku. Hráč se ocitne v roli Eivora, divokého vikingského nájezdníka a vůdce klanu Norsemenů, který se v 9. století našeho letopočtu vydal přes ledové Severní moře z Norska do Anglie. Úkolem hráče bude jak usídlení a shánění zdrojů, tak boj proti Sasům včetně krále Alfréda Velikého. I samotný název hry pochází ze severské mytologie, jako valhala bylo totiž označováno sídlo germánského boha Odina a ráj hrdinů válečníků.

Ubisoft slíbil nové herní možnosti, jako jsou nájezdy, budování osad pro rozšíření říše nebo politický vliv, který hráč bude moct ovlivnit třeba spojenectvím. Hlavní hrdina může být mužského či ženského pohlaví a k dispozici budou široké možnosti přizpůsobení včetně vlasů, tetování, válečných barev a výbavu. Z traileru je patrné, že kromě klasických herních prvků ze série Assassin's Creed (např. plížení a tichý boj), bude nový díl mnohem krvavější. S větším počtem nepřátel se bude možné vypořádat pomocí dvou zbraní najednou a dalším novým prvkem bude výběr dialogů, který může ovlivnit další vývoj hry.

Pokud chcete být mezi prvními, kdo si zahraje Assassin's Creed Valhalla, můžete si hru předobjednat a získat přístup k bonusové misi Way of the Berserker, kde Eivor při cestě za odplatou spojí síly se severským bojovníkem berserkem. K dispozici budou čtyři varianty hry včetně sběratelské edice, která obsahuje mimo jiné box, dvě figurky (větší o výšce 30 cm) a CD se soundtrackem.

