Video: roboti Spot a Pepper fandí na baseballu v Japonsku

Čtyřicet centimetrů dlouhý "krtek", čili tepelná sonda HP3, se nedávno úspěšně opět zavrtala do Marsu, a NASA tak dokázala odvrátit nebezpečí, že by sonda zcela vypadla z otvoru. Jak ale ukazují nové snímky, vyhráno vůbec není. Co bude dál?