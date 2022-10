Video: sedm robotů Spot to rozjelo v novém tanečním klipu

Sedm robotů jako sedm členů BTS se předvádí v tanečním klipu, který byl vytvořen ve spolupráci s Hyundai Motor u příležitosti koncertu BTS v jihokorejském městě Pusan. Tento koncert měl za úkol podpořit snahu města Pusan hostit světovou výstavu EXPO 2030 a jihokorejský výrobce Hyundai, který vlastní většinový podíl společnosti Boston Dynamics, vyjadřuje svou podporu i ve videu.



Není to poprvé, co se roboti Boston Dynamics kroutili do rytmu hudby od jihokorejské skupiny BTS. Už minulý rok se Spot předvedl v klipu s názvem Spot's On It . Co se pohybových schopností týká, pozadu není ani humaniod Atlas , který zvládne předvádět i velmi složité parkourové triky.