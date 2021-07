Roboti Spot od Boston Dynamics tančí na hudbu jihokorejské skupiny

Společnost Boston Dynamics nedávno zveřejnila video nazvané "Spot’s On It", na němž až sedm robotických psů Spot tančí do rytmu hudby a vytváří zajímavé obrazce před kamerou. Song "IONIQ: I'm On It", na který firma naučila své roboty zajímavou choreografii, pochází od jihokorejské chlapecké hudební skupiny BTS.

Na videu je možné Spoty pozorovat v dokonale synchronizovaných pohybech. Aby se roboti dokázali takto přesně pohybovat a nedošlo k žádným kolizím, musely být všechny kroky a pohyby robotických ramen pevně naprogramovány. Při vytváření choreografie spolupracovala s Boston Dynamics profesionální choreografka Monica Thomas.

Společnost Boston Dynamics prohlásila, že tento hudební klip s tančícími roboty je oslavou dokončené akvizice společnosti Boston Dynamics jihokorejským automobilovým výrobcem Hyundai. Právě Hyundai nyní vlastní 80% podíl firmy vyvíjející pokročilé roboty , jakými je například Spot nebo humanoid jménem Atlas.

Robota Spot bylo možné vidět při tanci i dřív, ukázal se například ve videoklipu k písni Uptown Funk nebo v záběrech k oslavě příchodu nového roku 2021 po boku jiných výtvorů z dílny Boston Dynamics, jako je humanoid Atlas nebo robot Handle.

