Virgin Galactic poletí do vesmíru do 2 týdnů, koncem léta zahájí vesmírný turismus

ve velkém začne v letošním roce 2023, pokud se tedy něco ještě nepokazí. Několik ojedinělých letů jsme měli už v minulosti, nicméně teprve letos se začne na pravidelné bázi. Postará se o to společnostRicharda Bransona (podotkněme však, že CEO společnosti je Michael Colglazier). Ta byla zhruba 2 roky v pozadí a po dlouhé pauze se o další pokus o let do vesmíru pokusila až koncem letošního května , a to úspěšně. Nyní to ale nabere větší tempo a společnost ohlásila další dvě mise.

Tou první bude mise Galactic 01, která proběhne mezi 27. a 30. červnem 2023. Půjde o misi pro vědecký výzkum, přičemž na palubě budou tři členové posádky z Aeronautica Militare (Italské vzdušné síly) a CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche aneb Národní výzkumný ústav). Ti budou zkoumat účinky mikrogravitace. Díky vědeckému poslání má tato mise ukázat, že Virgin Galactic nebude nabízet služby jen pro zábavu, ale i pro vědu. Mise Galactic 02 je prozatím naplánována na počátek srpna a půjde o misi se soukromými astronauty. Ta také odstartuje vesmírný turismus. Virgin Galactic chce po ní zahájit komerční lety se zhruba měsíční frekvencí.

Hovoří se o tom, že Virgin Galactic prodal už přes 800 lístků. To znamená, že je vyprodáno na několik let dopředu. Otázkou ale zůstává, kolik letadel a z kolika letišť (spaceportů) bude startovat. Mají existovat 4místné i 6místné modely, u nich se hovořilo dokonce o vyšší frekvenci. Nejnižší odhad by tak byl cca 12 letů se 4 místy, což je necelých 50 lidí ročně (pokud budou lety plně obsazeny), a patrně zhruba někde kolem kapacity 50-70 lidí ročně se začne, nejvyšší odhady se ale pohybují o více než řád výše s více letišti a větší frekvencí letů. Jeden lístek má stát 450 tisíc USD (9,8 mil. Kč), tedy jako luxusní supersportovní vůz. Např. za podobné peníze u nás seženete Ferrari 812 GTS. To také znamená, že by Virgin Galactic měl mít rezervace za 360 mil. USD.