Virgin Galactic se po 2leté pauze znovu podíval do vesmíru v misi Unity 25

Virgin Galactic jsme v minulosti docela dost slyšeli v rámci vesmírných závodů mezi SpaceX, Blue Origin nebo právě Virgin Galactic, ale teď bylo v podstatě 2 roky ticho. První let s posádkou na hranici vesmíru byl v podání této společnosti Unity 25.

O společnostijsme v minulosti docela dost slyšeli v rámci vesmírných závodů mezi SpaceX, Blue Origin nebo právě Virgin Galactic, ale teď bylo v podstatě 2 roky ticho. První let s posádkou na hranici vesmíru byl v podání této společnosti podniknut 11. července 2021 , přičemž na palubě byl i samotný Richard Branson. Bohužel byl také na dlouhou dobu poslední. Po této misi nazvané Unity 22 už žádná podobná mise neproběhla (Unity 23 byla odložena, Unity 24 byla jen do výšky 13,5 km) a to se změnilo až před několika dny, konkrétně 25. května 2023 v misi

Bylo dosaženo výšky 87,2 km nad Novým Mexikem. VSS Unity startovala z mateřské lodi VMS Eve ve výšce 13,5 km a při svém výstupu dosáhla rychlosti až Mach 2,94. Posádkou byli dva piloti CJ Sturckow a Dave Mackay, spolu s nimi tam byli také 4 pasažéři. Celkem se tak do vesmíru podívalo 6 lidí, což je aktuálně maximální kapacita letounu (později se má navýšit na 8 lidí, tedy 2 piloty a 6 pasažérů). Let začal v 9:15 ráno a skončil se 10:37, trval tedy 82 minut. Ověřit měl připravenost společnosti zahájit komerční lety a celý proces tréninku od začátku až po samotný let. Společnost plánuje zahájit komerční lety na konci letošního června, přičemž půjde o misi Galactic 01 (původně Unity 23).