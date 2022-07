Vlajková loď AMD EPYC 9664 přinese 96 jader a téměř 0,5 GB cache

AMD EPYC řady Genoa. Ty už mají dostat novou architekturu Zen 4, která posune výkon nových čipů zase o něco dále. Vlajkovou lodí řady by měl být model EPYC 9664, který se objevil jako inženýrský vzorek, a my se nyní můžeme podívat na jeho specifikace. Toto monstrum by mělo mít 96 jader a být schopno zpracovat 192 vláken najednou. Zde jen připomeňme, že připravovaný

Na trh se serverovými procesory se chystají nové modelyřady Genoa. Ty už mají dostat novou architekturu Zen 4, která posune výkon nových čipů zase o něco dále. Vlajkovou lodí řady by měl být model, který se objevil jako inženýrský vzorek, a my se nyní můžeme podívat na jeho specifikace. Toto monstrum by mělo mít 96 jader a být schopno zpracovat 192 vláken najednou. Zde jen připomeňme, že připravovaný Intel Xeon W9-3495 má mít jen 56 jader a být schopen zpracovat 112 vláken. Celkově tu bude 12 CCD, kde každé z nich má 8 jader. Takto vysoký počet 96 jader je 50% zvětšením proti nynějším modelům Milan-X s maximálně 64 jádry.

Každé CCD má 32 MB L3 cache (celkem tedy 384 MB) a každé jádro pak 1 MB vlastní L2 cache. Nepočítáme-li L1, pak tento procesor přinese celkem 480 MB cache paměti (Milan-X končil na 32+256 = 288 MB). Inženýrský vzorek (ES) měl základní takt 2,25 GHz. Boost na všech jádrech je neznámý, ale měl by být nižší než 3,0 GHz. Boost jednoho jádra by se ale měl vyšplhat na 3,8 GHz. TDP procesoru má být 400 W, nicméně skutečná spotřeba může být pochopitelně vyšší. Nová patice SP5 (LGA-6096) by sama o sobě měla být schopna dodat až 700 W. Připomeňme ještě, že pro produkci jsou už připraveny procesory EPYC 9654P, které mají také 96 jader, 384 MB L3 cache, ale jejich TDP je díky základní frekvenci 2,0 GHz a Boostu na 2,15 GHz o něco nižší, 360 W.