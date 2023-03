VW ukázal koncept lidového elektromobilu ID.2all, má začínat pod 25.000 EUR

Lidový elektromobil je sice něčím, o čem se dá mluvit v Číně, ale v Evropě je to stále ještě neexistující věc. Přiblížit by se tomu měl nový vůz od výrobce, který je (nebo spíše byl) lidovými vozy přímo proslulý, má to totiž přímo v názvu, Volkswagen. Po Brouku a Golfu by se tu měl objevit další nový vůz, který by mohl způsobit revoluci a tentokrát by jeho úlohou bylo přinést elektromobil i evropským masám. Zda se to povede, to těžko říci, nicméně posuďte sami. Koncept nového elektromobilu se jmenuje ID.2all a jde o vůz rozměrů odpovídajícím spíše Volkswagenu Polo (délka 4050 mm, šířka 1812 mm, výška 1530 mm a rozvor dokonce až 2600 mm).

Výrobce hovoří o tom, že by měl nabízet zavazadlový prostor o objemu 490 litrů, což je hodnota, která snad každého překvapí. Tohle bychom čekali tak v o třídě větších vozech a spíše ještě v kombíku. Zda je to celková hodnota i s případným předním zavazadlovým prostorem (tzv. frunkem), a/nebo v tom má roli posuvná zadní lavice, nevíme. Max. objem po sklopnení činí 1330 litrů. Vůz má být postaven na platformě MEB Entry a v případě konceptu je tu elektromotor o výkonu 166 kW (226 koní) pohánějící přední nápravu. To má zajistit akceleraci z 0 na 100 km/h za méně než 7 sekund a vůz se má rozjet max. na rychlost 160 km/h, pak zasáhne omezovač. Zde připomeňme, že standardní ID.3 má max. výkon 150 kW a trvalý 70 kW.

Velikost baterie neznáme, výrobce však hovoří o dojezdu 450 km dle normy WLTP, což sice není extrémně mnoho, ale vzhledem k typickému použití takových malých vozítek to bude nejspíš pro většinu uživatelů více než dost. Nabití z 10 na 80 % má trvat zhruba 20 minut. Vůz obouvá pneumatiky 225/40R20, dá se ale předpokládat, že standardní varianta bude obouvat i něco trochu normálnějšího. Automobilka Volkswagen plánuje do konce roku 2026 představit 10 nových elektromobilů, přičemž letos to byl už facelift ID.3, nový ID.Buzz, měla by se představit také finální verze sedanu ID.7 . Volkswagen si hodně věří a jeho cíl dosáhnout v elektromobilech na evropském trhu 70% podíl zvyšuje dokonce na 80 %.

A teď konečně cena. Ta by měla u základní verze, která ale patrně nebude mít ony výše zmíněné parametry (možná slabší motor, kratší dojezd, nevíme), začínat pod částkou 25.000 EUR, což by u nás odpovídalo 600 tisícům Kč. Pro zajímavost, benzínové Polo s motorem 1.0/59kW začíná v Německu lehce pod 21 tisíc EUR a 81kW verze s automatem je od cca 26 tisíc EUR, nicméně na Slovensku je za 19 tisíc EUR už 70kW verze a na 81kW variantu pak potřebujete 22 tisíc EUR. Polo GTI stojí okolo 33-34 tisíc EUR. Pokud by to Volkswagenu s cenou vyšlo, pak by téměř dosáhl cenové parity dokonce už i v této třídě malých vozů. Byl by zde akorát tradiční problém. Zatímco u podobných výkonů by EV už cenové parity zhruba dosáhlo a jakž takž srovnatelné high-endové verze by byly za podobnou cenu, potíží je cena “od”. EV stále nemají opravdu levný základ.

Jenže je tu ještě jeden problém. Volkswagen ID.3 měl být za cenu pod 30 tisíc EUR. I když nějaké skladovky za tuto cenu byly, obvykle byly oficiální částky od cca 36-40 tisíc EUR a dnes je oficiální cena “od” u ID.3 v některých zemích přes 44 tisíc EUR, což je k 30 tisícům hodně daleko. Ve světle těchto čísel se asi bude dost těžko věřit, že Volkswagen dodrží svůj slib o ceně a asi budeme rádi, pokud vůbec bude začínat dvojkou. Kolik si myslíte, že bude ID.2 stát? Ještě podotkněme, že připravuje ještě menší elektromobil (patrně ID.1), který by měl začínat dokonce pod 20 tisíc EUR.