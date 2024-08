Vyhledávač Microsoft Bing vylepšuje své schopnosti větší integrací generativní AI

Generativní AI a vyhledávání, to je docela zajímavý problém. Zatímco ChatGPT je chatbot a nikoli vyhledávač, ačkoli ho tak mnozí chybně používají, Bing je vyhledávačem, kde generativní AI prezentuje nalezené výsledky. Microsoft nicméně nyní oznámil, že schopnosti generativní AI v Bingu se nyní rozšíří a trochu se přiblíží k tomu, co dělá chatbot (např. ChatGPT).

Nejprve si ale vysvětleme pořádně rozdíl. Chatbot jako ChatGPT se natrénuje na obrovském množství dat a poté s nimi dokáže pracovat a vytáhnout z nich nějaké informace, či spíše koncepty. Logicky nemůže pracovat s novými informacemi, na kterých nebyl natrénován. Výsledkem je jakási kompilace z naučených dat, a proto je vhodný spíše pro konceptuální otázky a je občas více či méně špatný pro obsahové (a je naprosto nepoužitelný pro nový obsah). Bing je vyhledávačem s generativní AI, a proto i funguje výrazně jinak. Ten je sice natrénován také na množství podobných dat, jeho úkolem je ale něco jiného. Bing se postará o vyhledávání (dokáže tedy najít i ty nejnovější informace) a generativní AI pak o přežvýkání vyhledaných dat do stručnějších odpovědí (funguje to tedy podobně, jako byste výsledné odkazy z Bingu dali do ChatGPT, ať z nich udělá "výcuc").