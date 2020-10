Výkon Radeonu RX 6800 XT v 3DMarku už udávají čtyři zdroje, jak si vede?

O Radeonu RX 6800 XT můžeme uvažovat coby o RTX 3080 a o silnějším RX 6900 XT spíše jako o kartě RTX 3090 či TITAN, neboť se očekává, že výkonnostní rozdíl nebude takový, aby dávalo smysl zaplatit mnohem vyšší částku, na kterou tato karta přijde. Ale uvidíme, v každém případě se v posledních dnech mluví především o Radeonu RX 6800 XT s Navi 21 XT, údajnými 4608 Stream procesory a 16 GB paměti GDDR6. A je otázka, zda zrovna ten se skrýval za následující ochutnávkou od AMD.

Nyní se ale objevují výsledky různých testů 3DMarku, které zveřejnil jednak Igor Wallossek , dále WCCFTech CapFrameX a nakonec Yuko Yoshida . V případě prvních dvou zdrojů ale není jasné, zda jde o kýžené grafické skóre, anebo o celkové skóre, které je v tomto případě irelevantní.

A @harukaze5719 nám opět dal výsledky (tentokrát od Yoshidy) do souvislostí s kartami NVIDIA a ty vypadají velice zajímavě, i když se v nich píše o Navi 21 XT s 80 CU, takže buď by to měl být čip Navi 21 XTX, anebo 72 CU.

AMD Radeon RX 6800 XT v testech 3DMark - VideoCardz Benchmark Rozlišení Igor’sLAB Wccftech CapFrameX Yuko Yoshida Fire Strike Extreme 2560×1440 – – – 24 200 Fire Strike Extreme 4K 3840×2160 (4K) 13 066 – – – Fire Strike Ultra 3840×2160 (4K) – 12 871 11 500 12 800 Time Spy 2560×1440 – – – 16 700 Time Spy Extreme 3840×2160 (4K) 8 232 8 230 – 8 000 Port Royal 4K 3840×2160 (4K) 4 438 4 387 – –

I kdybychom tedy vzali výsledky Yoshidy , které jsou oproti prvním dvěma zdrojům spíše ty slabší (až na jediný výsledek od CapFrameX), stále jde o velice slušný výkon, který může NVIDII zatopit.

Z toho všeho pochopitelně nemůžeme vyvozovat žádné závěry, ale i tak tu máme další indicii, že AMD by mělo být schopno soupeřit i s aktuálním hi-endem od NVIDIE. Pochopitelně se ale jistě najdou hry či testy, v nichž bude NVIDIA lepší, nebo naopak horší, takže asi nelze předpokládat, že jedna strana vyhraje na celé čáře.

Ceny souvisejících / podobných produktů: