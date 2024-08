Výkony Intel Arrow Lake stále tajemstvím, únik ukazuje dobrý výkon v ST, ale slabý v MT

Intel Arrow Lake, které přinesou novou architekturu Lion Cove u P-Core a Skymont u E-Core. V obou případech má dojít ke zvýšení IPC, a to o 14 % u P-Core a o 38-68 % u E-Core dle typu výpočtů. Na druhou stranu jádra P-Core přijdou o Hyper-Threading. Toto vše napovídá, že by mohl růst jednovláknový výkon o zhruba desetinu (max. Turbo frekvence mají být o něco nižší než u Raptor Lake), nicméně vícevláknový výkon je díky výrazně silnějším jádrům, ale současně také absencí HT, velkou neznámou. A úniky benchmarků nám prozatím moc nepomáhají. Nedávno byl např. Už za pár týdnů by měly být představeny nové desktopové procesory, které přinesou novou architekturu Lion Cove u P-Core a Skymont u E-Core. V obou případech má dojít ke zvýšení IPC, a to o 14 % u P-Core a o 38-68 % u E-Core dle typu výpočtů. Na druhou stranu jádra P-Core přijdou o Hyper-Threading. Toto vše napovídá, že by mohl růst jednovláknový výkon o zhruba desetinu (max. Turbo frekvence mají být o něco nižší než u Raptor Lake), nicméně vícevláknový výkon je díky výrazně silnějším jádrům, ale současně také absencí HT, velkou neznámou. A úniky benchmarků nám prozatím moc nepomáhají. Nedávno byl např. zveřejněn výsledek v benchmarcích, kde jednovláknový (ST) výkon stoupl jen o 1 %, zatímco ve vícevláknových (MT) to bylo velmi pěkných 15-18 %.

Nyní tu máme další test, a do něj se dostal 20jádrový (20vláknový) procesor Core Ultra 7 265KF. Ten dosahoval frekvence až 5,5 GHz, přičemž jeho předchůdce, Core i7-14700KF má 20 jader, 28 vláken a frekvenci až 5,6 GHz. Novinka zde dosáhla 3219 bodů, což je o 7 % více než u předchůdce. I to je ale trochu zklamání, na základě frekvencí a očekávaného nárůstu IPC bychom čekali o 12 % více (100%×1,14×5,5/5,6). Každopádně je to větší nárůst než v případě výše zmíněného testu modelu Core Ultra 9 285K. Jenže zatímco ten šel v MT výrazně nahoru, zde to s 19433 body bylo dokonce o 1 % méně než u předchůdce.

Vidíme tedy, že si jednotlivé testy docela protiřečí a zatím stále nevíme, co vlastně bude silnou stránkou nových procesorů Arrow Lake. Jednovláknový výkon, vícevláknový, obojí najednou nebo ani jedno z toho? Každopádně je potřeba mít na paměti, že jde stále o inženýrské vzorky, kde jsou nejasné výkony docela očekávatelné. Obvykle ale míváme o výkonu připravovaných novinek trochu více jasno.