Výpadek továrny Samsungu v Texasu značně ovlivní výrobu PCIe SSD

Samsung přitom v továrně S2 vyrábí potřebné kontrolery zdaleka nejen pro svá SSD využívající rozhraní PCIe a dle zdrojů serveru Digitimes by mohly být v tomto měsíci ztraceny až tři čtvrtiny jejich produkce, což zdánlivě představuje snadné počty. Právě v S2 se totiž tvoří přibližně tři čtvrtiny PCIe SSD kontrolerů, které Samsung vyrábí a ty samozřejmě budou chybět. Nicméně celá březnová kapacita by rozhodně chybět neměla už jen s ohledem na to, že výroba v továrně se nyní postupně rozjíždí.

Přesto to může být pro Samsung závažný problém, neboť nepůjde jen o chybějící SSD na pultech obchodů. Na kontrolery této firmy totiž spoléhá řada výrobců počítačů, kteří pochopitelně nebudou mít při nedostatku jinou možnost, než využít produkty konkurence, takže pro Samsung je tu i hrozba ztráty části trhu, byť třeba jen dočasná. Dle serveru Tom's Hardware se už první OEM výrobci počítačů předem dohodli na dodávkách od konkurenčních firem a my můžeme pochopitelně počítat s tím, že ovlivněn bude také maloobchod, čili zvláště ceny PCIe SSD od Samsungu půjdou nahoru a dostat se k nim bude složitější.

Naštěstí ale není situace na trhu s SSD taková, jaká panuje mezi grafickými kartami a procesory. Výrobců SSD je mnoho, takže bude stále na výběr, i když ostatní výrobci by mohli reagovat zvyšováním cen vzhledem k tomu, že Samsung je světově největším výrobcem SSD. Aktuálně je na našem trhu ještě klid, ovšem pokud plánujete nákup nového SSD, zřejmě není na co čekat.

Právě i dle nové zprávy od Trendforce nás v druhém letošním čtvrtletí čeká už spíše mírný růst cen klientských SSD, a to o 3 až 8 procent. Jde o přehodnocený výhled právě s ohledem na aktuální problémy firmy Samsung, přičemž původně v Trendforce očekávali, že ceny zůstanou víceméně stejné. Tato zpráva mimochodem také hlásí, že výrobní kapacita celé továrny S2 se vrátí nad 90 % nejdříve na konci března a rovněž se díky ní dozvíme, že pouze kolem 10% Samsungem vyrobených kontrolerů jde do jeho vlastních značkových SSD a zbytek využívají právě výrobci počítačů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: