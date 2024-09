Vyšla strategie Frostpunk 2, jaké jsou recenze?

Frostpunk 2 je budovatelská strategie od polských vývojářů 11 bit studios, která navazuje na první díl vydaný v roce 2018 (z jejich dřívější produkce si připomeňme i podařený titul This War of Mine). I tentokrát máme za úkol řešit různá morální dilemata, kdy bude třeba dělat těžká rozhodnutí pro zabezpečení pokud možno co nejlepšího fungování spravovaného města v nelítostných mrazivých podmínkách. Oproti prvnímu dílu je ale hra mnohem více rozsáhlá, nabízí více komplexní mechaniky a po technické stránce došlo ke změně z vlastního Liquid Engine použitého minule na Unreal Engine 5 od Epic Games.

Hra měla původně vyjít už 25. července , nicméně na konci června vývojáři oznámili odklad o 2 měsíce na dnešní den s komentářem, že na základě zpětné vazby od hráčů z bety, která probíhala letos na jaře, potřebují více času na odladění a přidání nových funkcí, aby byly ve hře už hned při vydání namísto toho, že by byly přidané až později pomocí patche. Tzn. aby hra už v den vydání mohla nabídnout pokud možno co nejlepší herní zážitek. K vydání došlo dnes v 19:00 našeho času, nicméně hra je už 3 dny v předběžném přístupu pro každého, kdo byl ochoten si za něj připlatit.

Jaké jsou recenze?

86 % z 61 recenzí. Shrnutí některých z nich:

Try Hard Guides: 100 %

"Frostpunk 2 dělá přesně to, co by pokračování dělat mělo. Vyniká všemi způsoby, jakými to dělala původní hra, zatímco zvětšuje měřítko a přidává ještě více. Je to vynikající rozšíření všeho, co jsme na Frostpunku milovali, a přináší nový, naprosto jedinečný zážitek a příběh, který si fanoušci originálu i nováčci ve franšíze určitě zamilují."

Eurogamer: 100 %

"Pokračování, které si bere napínavý základ Frostpunku ohledně budování města v mrazivých podmínkách a rozvíjí ho ve všech směrech, přičemž neztrácí nic z toho, čím se tato série stala unikátní."





"Frostpunk 2 úspěšně rozšiřuje vše, co bylo v prvním dílu této brutální budovatelské strategie, a jeho větší měřítko, skvělá příběhová kampaň a nový systém frakcí jsou tak „zábavné“, jak jen takovýto simulátor vlastně vůbec může být."

Game Rant: 90 %

"To, co zde vývojáři z 11 bit studios vytvořili, je skutečně výjimečné, protože to odpovídá svému názvu. Kdo chce otestovat své schopnosti v neobvyklém typu budovatelské strategie si možná bude chtít vyzkoušet právě tuto. Kdo ale hledá něco trochu klidnějšího, zde to nenajde. Protože ačkoli jsou zde klidnější pasáže, hra udrží i experty v tomto typu her neustále v pohybu, zvláště pokud zvýší obtížnost."

COGconnected: 90 %

"Frostpunk 2 vyměňuje intimitu a těžkou situaci jednotlivých přeživších za výzvy růstu a udržitelnosti. Hrozba vyhynutí se mísí s ekonomickými výzvami a vágně nadějným příslibem dlouhodobého přežití. Frostpunk 2 rozšiřuje svůj záběr a prohlubuje mechaniky první hry, přičemž ještě více zvyšuje komplexnost budování města ve stylu puzzle, což zůstává návykové a jedinečné v rámci žánru."

GameSpot: 80 %

"Frostpunk 2 nenahrazuje první hru. Místo toho povyšuje její nejsyrovější témata lidské povahy do nebetyčných výšin. Nabízí výrazně odlišnou výzvu v budování města, což umožňuje oběma hrám existovat v oddělených sektorech žánru."

Na příklad video recenze se podíváme na tu od YouTube kanálu GameSpot:

Hra vyšla 20. září 2024 pro PC (Steam, Epic Games Store) a je k dispozici ve 2 edicích:

Steam : Standard za 44,99 €, Deluxe za 74,99 €.

Epic Games Store : Standard za 1000 Kč, Deluxe za 1685 Kč