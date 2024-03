Budovatelská strategie Frostpunk 2 vyjde 25. července

Máte rádi budovatelské strategie, řešení morálních dilemat a rozhodování o osudu ostatních? Pokud ano a teploty hluboko pod nulou Vás neodrazují, mohla by Vás tato hra zaujmout. Jde o pokračování prvního dílu, který vyšel už v roce 2018. Frostpunk 2 připravují opět polští vývojáři z 11 bit studios, od kterých můžete znát i jejich předchozí hru This War of Mine. A teď bylo oznámeno datum vydání: 25. července 2024.





Děj se bude odehrávat cca 30 let po událostech prvního dílu, přičemž námi spravované město teď bude moci nabídnout výrazně větší rozlohu než minule, čemuž budou uzpůsobené i náročnější výzvy, kterým budete čelit v rámci snahy o spokojenost jeho obyvatel vedle "standardních" strašáků v podobě nízkých teplot, hladu a nemocí. Podobně jako v prvním dílu totiž bude kromě budování a správy města třeba zabezpečovat i potřebné suroviny, vylepšovat technologie, řešit různé krizové situace a stanovovat (nebo rušit) zákony pro zabezpečení fungování celého města.

Z vylepšení oproti prvnímu dílu je uvedený zejména rozmanitější systém pro morální rozhodnutí, více zájmových skupin a frakcí nebo větší důraz na příběh. A samozřejmě lepší grafické zpracování. Na PC byla konkrétně zmíněna podpora pro upscaling technologii AMD FSR 3.

Před měsícem vyšel i gameplay trailer, který toho ukazuje přece jen o něco více, ale stejně je třeba brát v potaz, že jde o typ hry, na kterou se poutavý gameplay trailer nedělá snadno. Je třeba si ji buď rovnou vyzkoušet (a případně refundovat), nebo chvíli sledovat hrát někoho, kdo má s tímto žánrem zkušenosti.

25. července 2024 na PC (EGS, Frostpunk 2 vyjdena PC ( Steam GOG ), zatímco na konzole Xbox Series X|S a PS5 přijde o něco později (přesné datum ještě nebylo oznámeno). Od prvního dne od uvedení na PC bude také ve službě PC Game Pass.

K dispozici bude i Deluxe edice, která nabídne následující:

základní verzi hry

přístup do 7denní bety sandboxového režimu, jež bude probíhat v dubnu

3 DLC, která vyjdou po vydání základní verze hry a budou zpoplatněná

exkluzivní přístup do příběhového režimu 72 hodin před oficiálním vydáním hry

novela „Warm Flesh“ - v digitální verzi úryvek z připravované knižní antologie Frostpunk

artbook v digitální podobě a soundtrack