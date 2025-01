Výsledek benchmarku RTX 5080 je na půl cesty mezi RTX 4080 a 4090

Nvidia před několika týdny představila nové grafické karty GeForce RTX 5000 architektury Blackwell . S výjimkou RTX 5090 se nenavyšovaly ceny, hodně se zrychlila paměť, ne už tak její kapacity (s výjimkou RTX 5070 Ti proti RTX 4070 Ti, ale nikoli vůči RTX 4070 Ti Super) a takřka se nesáhlo na počet CUDA jader. Ostatně ani takty se moc neměnily, někdy trochu rostly, někdy trochu klesly. Hrubý výkon karet se tak příliš nezměnil, to se týká akorát optimalizací pro AI (tedy např. DLSS), kde přišel zásadní nárůst výkonu. Výsledkem je, že v klasických rastrovacích úlohách se nedá očekávat příliš velký výkonnostní nárůst. To ukazují i benchmarky.

U Nvidie obvykle dochází k tomu, že nová generace nižší řady dohání výkon starého modelu vyšší řady. Třeba u RTX 5060 by se dal čekat výkon RTX 4070, u RTX 5070 výkon RTX 4080 a podobně. Jenže se ukazuje, že u RTX 5080 to asi fungovat nebude. Ta se ve výkonu na RTX 4090 nedotáhne. Napovídá tak alespoň výsledek z benchmarku 3DMark Time Spy. Tam se totiž objevil uniklý výsledek s 32.701 body. To je zhruba 16% nárůst proti průměrným cca 28,2 tisícům bodů RTX 4080, ale stále je to o nějakých 10 % méně než u RTX 4090 (36,3 tisíc).

Otázkou je, zda je to výsledek špatný nebo dobrý. Na jednu stranu je špatné, že se nová řada 80 nedotáhla na starší řadu 90, nicméně je nutné uvážit také to, že už RTX 4090 byla proti RTX 4080 specifikacemi a výkonem dost ustřelená karta (a o RTX 5090 to platí ještě více, ta je už úplně jinou kategorií samou pro sebe). I pokud si vezmeme fakt, že počet CUDA jader vzrostl jen mírně z 9.728 na 10.752, zatímco RTX 4090 má 16.384 jader, je až s podivem, že se nová RTX 5080 dostala na půl cesty mezi RTX 4080 a 4090, a to ještě spíše blíže k výkonnějšímu modelu. Z tohoto pohledu je výkon RTX 5080 dost dobrý. Papírově se dal čekat menší posun kupředu. Na druhou stranu, pokud chcete upgradovat z RTX 4080 na RTX 5080, nezdá se, že by to mělo valného smyslu.

Podobné rozdíly ale ukazují i další benchmarky. Např. v benchmarku Geekbench ve Vulkanu měla RTX 5080 výsledek 281.746 bodů, zatímco starší RTX 4090 je s 365 tisíci skoro o 30 % výše. V OpenCL pak šlo o 278.138 bodů, nicméně i zde RTX 4090 s více než 337 tisíci body byla výrazně výkonnější, a to o 21 %.