Nvidia RTX A400 a A1000 pro RT rendering i AI mají jen 50W spotřebu

Společnostdále rozšiřuje nabídku svých pracovních grafických karet. Zatímco nedávno to byly novinky na architektuře Ada Lovelace, a to RTX 4000 až RTX 6000 v high-endu a RTX 2000 v nižším mainstreamu, nyní tu máme RTX A400 a A1000. Už označení napovídá, že je tu něco zvláštního, karty totiž mají ve svém označení písmeno "A", které Nvidia u nových karet vypustila. To také znamená, že novinky nejsou postaveny na architektuře Ada Lovelace, ale ještě na starší Ampere. Přesto by měly nabídnout slušný výkon pro úlohy jako renderování scén pomocí ray-tracingu, CAD systémy, také mohou být použity pro úlohy umělé inteligence. Je zde tedy 2. generace RT Core, 3. generace Tensor Core, nechybí ale ani HW dekódování videa AV1.