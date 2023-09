Vývoj 5G modemu se Applu nedaří, s Qualcommem bude další 3 roky

Společnost Apple by si chtěla dělat co nejvíce komponent sama, a tak už se např. úspěšně odvrátila od Intelu. Její procesory řady M mají vysoký výkon, nízkou spotřebu a přispěly také ke snížení cen nejednoho počítače firmy. Už dlouho se řeší i vývoj 5G modemů, aby Apple nebyl závislý na Qualcommu, nicméně zde se rozhodně takového úspěchu nedosáhlo. Apple totiž v roce 2019 koupil divizi 5G modemů od Intelu, přičemž ta měla problém s jejich vývojem. Jedním z problémů bylo např. přehřívání a vysoká spotřeba. Bohužel ani 4 roky pod taktovkou Applu nepřineslo dostatečné změny.



Spekulovalo se, že by se nové 5G modemy mohly objevit v iPhonech 16 v roce 2024, případně v iPhonech 17 v roce 2025 . Vývoj ale zdaleka nejde tak, jak by se Applu líbilo, a společnost byla nucena prodloužit smlouvu s Qualcommem o další 3 roky až do roku 2026. 5G modemů Applu se tak patrně nedočká dokonce ani iPhone 18, ale až iPhone 19 (bude-li mít takové označení) v roce 2027. Jedním z důvodů má být nadále vysoká spotřeba čipů. Začíná to vypadat, že než Apple vyvine svůj 5G modem, bude tu už 6G připojení.