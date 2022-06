Vzorek Core i9-13900K má dosahovat turba až 5,5 GHz

Intel Core i9-13900K se tak už prodává v Číně v podobě inženýrských vzorků, které firmám rozesílá sám Intel za účelem ověření kompatibility s dalším hardwarem, jako jsou desky či paměti. Nyní se už objevil i původní snímek prodávaného procesoru, který má čitelné popisky a mezi nimi i SPEC kód Q0D8 ukazující na Raptor Lake Engineering Sample 1 (ES1).

Jde tak o relativně starou verzi procesoru Core i9-13900K, což je zřejmě i důvod, proč byl prodáván v přepočtu jen za deset tisíc korun. Jistý Lordzzz , člen diskuzních fór serveru Chiphell, má však k dispozici již verzi ES3, čili naopak nový inženýrský vzorek, ovšem následující screenshoty utility CPU-Z se mají týkat ještě verze ES1.





I verze ES1 ovšem ukazuje velice slušné vícevláknové skóre v zabudovaném benchmarku a je vidět, že právě celkový výkon bude u finální verze asi hodně zajímavý. Core i9-12900K totiž nabídne kolem 820 a 11300 bodů , čili vzorek modelu 13900K má už ve své podobě výrazně vyšší vícevláknové skóre, zatímco jednovláknových 611 bodů ukazuje na to, že ještě zdaleka nepracuje na nejvyšších taktech. Má mít totiž strop jen na 4,5 GHz, přičemž nový Core i9-13900K ES3 se SPEC kódem Q1HM prý už nyní pracuje až na 5,5 GHz.

Navíc takt všech zatížených výkonných jader P je prý 5,3 GHz, takže nepřekvapí udávané skóre cca 880 a 15000 bodů. Ale to už víme dávno, že Raptor Lake budou především o vícevláknovém výkonu díky tomu, že nabídnou o osm jader navíc. Sice těch slabších, ale i tak jde o slušnou porci.

Aktuálně to tak vypadá, že Raptor Lake mohou být skutečně připraveny pro vypuštění na trh během září či října, to se teprve uvidí. Téměř jisté ale je, že do té doby o jejich výkonu budeme vědět už téměř vše.