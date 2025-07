Vzorky AMD Zen 6 jsou už rozesílány, architekturou půjde prý spíše o evoluci

AMD chystá nové procesory s architekturou Zen 6, přičemž se objevují zákulisní informace o tom, že společnost už svým partnerům rozesílá první vzorky procesorů. To znamená, že hardwarově jsou už procesory víceméně hotové a nyní je na ně potřeba připravit další hardware a software. Např. AIDA64 už má předběžnou podporu těchto procesorů, nicméně jejich uvedení na sebe ještě nechá nějakou dobu čekat. Leaker 1usmus se s námi vedle toho, že jsou už rozesílány ven, nyní podělil o několik nových, ale i již známých informací.

Podle něj bude Zen 6 co do architektury spíše evolucí než nějakou výraznou revolucí. To ale neznamená, že by se nemělo nic zásadního měnit, jen to nemá moc plynout z architektury jako takové. Zásadní je tak např. to, že CCD by si měla polepšit z 8 na 12 jader, což by ve spotřebitelské oblasti s jedním nebo dvěma CCD mohlo znamenat, že herní procesory s jedním CCD (10800X3D?) by si mohly polepšit z 8 na 12 jader a vlajková loď (10950X?) by mohla jít ze 16 jader a 32 vláken na 24 jader a 48 vláken. CCD s "hustými" jádry Zen 6c mají jít až na 32 jader, což bychom měli vidět u serverových procesorů.

Dále se mluví o vyšších taktech, které by měly dosáhnout a pravděpodobně i přesáhnout hranici 6 GHz . CCD by si také měla polepšit v kapacitě L3 cache, jež se má dostat z 32 MB na 48 MB, na jádro by tak ale byla stále stejná. Pro některé modely to tak znamená zlepšení (např. 8jádro by šlo z 32 na 48 MB, 16jádro z 64 MB na 96 MB), pro některé naopak zhoršení (12jádro by šlo z 64 MB díky nynějším 2 CCD na 48 MB kvůli jedinému CCD v budoucnu). U modelů X3D by měly mít procesory pravděpodobně 144 MB cache 3 . úrovně (48 MB L3 + 96MB 3D V-Cache), nicméně objevily se i spekulace o dvou vrstvách a 240 MB (48 MB+2×96MB).

Zajímavou informací je, že by tu mělo být dvojité IMC (Integrated Memory Controller), tedy dvojitý paměťový řadič, nicméně u spotřebitelských procesorů se nepředpokládá, že by se z 2kanálového zapojení pamětí šlo výše. Nadále se tak počítá s dual-channel, měla by se ale zvýšit podporovaná frekvence. Zásadněji se nemají měnit ani TDP spotřeby. Nemělo by údajně dojít ani k žádnému výraznějšímu posunu v oblasti Boost technologií.