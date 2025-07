AMD Zen 6: mluví se o 6 GHz a možnosti vrstvení 3D V-Cache, ta by mohla mít až 240 MB

Netrpělivě čekáme na novou procesorovou architekturu AMD Zen 6, která by měla dále navýšit výkon nových procesorů a máme zde další zákulisní informace. Opětovně se zmiňuje, že by CCD měla zvýšit počet jader z 8 na 12, tedy by desktopové procesory Ryzen měly povýšit až na maximálně 24 jader (a podporu 48 vláken). Většina zdrojů zmiňuje, že frekvence nejvýkonnějších modelů bude překonávat 6 GHz a dokonce se objevily zvěsti i o tom, že není vyloučena ani frekvence 7 GHz, což už zní dost nepravděpodobně.

Pokud jde o serverové procesory EPYC, zdroje zmiňují, že první vzorky na stejných frekvencích jako modely se Zen 5 dosahují o 13-16 % vyššího výkonu, ale prozatím bychom to neměli brát jako data ohledně očekávaného navýšení IPC. Ve výpočtech s desetinou čárkou se zatím ukazuje nárůst okolo 6-8 %. Zajímavé jsou především výkony úsporných jader Zen 6c. Testy ukazují, že jsou schopné běžet na frekvenci skoro 4,5 GHz a celé CCD s 32 těmito jádry u lehčích vícevláknových zatížení běží na frekvencích okolo 4 GHz.

3D V-Cache bude mít nově kapacitu 96 MB místo 64 MB, takže 12jádrový model X3D by nově měl mít 48 MB L3 cache a 96 MB 3D-V-Cache, tedy celkem 144 MB cache 3. úrovně. Znovu se ale mluví o tom, že nelze vyloučit variantu se dvěma vrstvami 3D V-Cache na sobě. To by se pak kapacita mohla dostat až na 240 MB, čímž by Intel se svými Nova Lake v bLLC variantách se zvýšenou cache opět nedostal do vedení. Tam se totiž zákulisně mluví o 180 MB paměti. Pokud by však AMD mělo stále nanejvýš jednu vrstvu, a tedy 144 MB, Intelu by to mohlo stačit na vedení v kapacitě paměti L3. Každopádně by nemělo dojít k uvedení takových modelů X3D, které by měly 3D V-Cache paměť na obou CCD. Že by to nepřineslo nic významného a spíše by to ve výsledku uškodilo, už AMD vysvětlovalo

Další zajímavostí je, že by mobilní řada Gorgon Point, nástupce Strix Point, mohla dostat stejná CCD jako jiné Ryzeny. To by znamenalo konec úspornějším jádrům "C" a nynější redukci L3 kapacity paměti. Opět je ale nutné podotknout, že jde o zákulisní, neoficiální informace, které se nemusí plně zhmotnit v koncových produktech.