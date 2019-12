Warcraft III: Reforged přijde v lednu

Warcraft III: Reforged byl slíben v listopadu minulého roku a my se můžeme těšit na notně vylepšenou grafiku podporující i rozlišení 4K, která využije zbrusu nové modely objektů i postav, ovšem pochopitelně ve stylu původního Warcraft III.

Warcraft III přišel na trh už v roce 2002, takže jeho grafické ztvárnění už bylo notně poznamenáno zubem času a hráčům rozmlsaným tím, jak vypadají moderní hry, by už asi moc nelahodila. Jde ovšem o titul, který si připomenutí zaslouží, ostatně to byla první hra ve své sérii, která byla už plně ve 3D a na jejím základě také vznikla Defense of the Ancients (DotA).

V Blizzardu se tak rozhodli pro kompletní oživení jejího zpracování, ovšem s využitím původního obsahu hry včetně datadisku Frozen Throne. To představuje celkem sedm kampaní pro jednoho hráče s více než 60 misemi.





Dále byly přepracovány filmové sekvence a jejich dabing byl remasterován a zákazníci nepřijdou ani o online souboje i s využitím map od fanoušků.

Blizzard si ovšem za svou práci řekne 30 dolarů v případě standardní edice a za dalších 10 dolarů získáme Spoils of War s exkluzivními skiny pro multiplayer a bonusy pro World of Warcraft (Meat Wagon) či StarCraft II (noví hrdinové). Pokud si někdo navíc Warcraft III: Reforged předobjedná, dostane možnost se účastnit betatestování multiplayeru a kopii staré verze hry.

A to nejdůležitější, na trh tato hra přijde 28. ledna 2020.

Ceny souvisejících / podobných produktů: