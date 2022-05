WD uvádí na trh 26TB disky a brzy nabídne speciální 50TB modely

Western Digital představuje konkrétně nové 22TB a 26TB pevné disky, které jsou založeny na CMR (conventional magnetic recording), což znamená, že nevyužívají žádnou technologii s energeticky podpořeným zápisem jako HAMR či MAMR. Vysoká kapacita si tak ovšem vyžádala využití technologie SMR, respektive rovnou "Ultra SMR", čili zapisování navzájem se částečně překrývajících stop. Takové disky se tedy nehodí pro nasazení tam, kde se bude často a náhodně zapisovat.





Nedozvídáme se, proč tu nejde o prosté SMR (Shingled Magnetic Recording), ale rovnou Ultra SMR. Je ale zřejmé, že WD dokázalo jednotlivé stopy ještě více nahustit na sebe, respektive přes sebe, díky čemuž dosáhlo i vyšší hustoty zápisu. SMR přitom dokáže nabídnout oproti běžnému PMR zápisu o cca 10 procent vyšší hustotu a Ultra SMR už se dle dostupných materiálů dostalo na 20 procent.

Souběžně s SMR se ale dále vyvíjí PMR (Perpendular Magnetic Recording), přičemž je třeba říci, že využití PMR a SMR se nevylučuje, ale označení PMR prostě znamená, že disk nevyužívá překrývané stopy. Nyní už jde ale o ePMR právě s energeticky podpořeným zápisem. Dle informací z blogu firmy WD nejde o žádné mikrovlny a ani laser, ale prostě o využití silnějšího proudu v zapisovací hlavě, které je tím umožněno vměstnat více bitů do jedné stopy. V důsledku tu jde o teplo, které se generuje průchodem vyššího proudu v tenkém vodiči a právě to má poskytovat lepší vlastnosti při zápisu.

Na cestě je tak ePMR 2, která má umožnit výrobu pevných disků s kapacitami do 32 TB či více, ovšem pro 40 a 50TB disky už bude dle WD zapotřebí HAMR, kde se využívá záznamová vrstva, kterou je nutno při zápisu výrazně zahřát, k čemuž HAMR využívá laser (a MAMR zase mikrovlny). Vypadá to tak, že MAMR jde v případě firmy WD definitivně stranou a namísto ní postačí levnější a jednodušší ePMR.

Nyní jsou ale na řadě konkrétně Ultrastar DC HC570 HDD (22 TB) a Ultrastar DC HC670 UltraSMR (26 TB). První je založen na deseti AlMg plotnách po 2,2 TB a využívá TDMR čtecí hlavy pro vyšší spolehlivost. Nechybí tu také ani OptiNAND a celý disk je napuštěn héliem.

Model se 26TB kapacitou je velice podobný, ovšem má již 2,6TB plotny s hustšími stopami díky UltraSMR zajišťující o 18 procent vyšší datovou hustotu. Tyto disky ale také vyžadují, aby byl patřičně upraven software, který by se měl vyvarovat náhodného zápisu dat a celkově častému přepisu dat.

WD ale také ohlásil, že jeho 50TB disky jsou už "za rohem". Co to znamená, to není jasné, ale bylo uvedeno, že půjde o speciální hardware vyrobený pro účely konkrétních firem, který možná ani nepůjde na volný trh. Pravděpodobně tak půjde o disky, které nebudou dodržovat běžné rozměry 3,5" formátu.