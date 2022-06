Webb bude uveden do běžného provozu, kdy budou první snímky?

Realisté mohli očekávat, že zprovozňování Webbova teleskopu nebude probíhat tak hladce, jak se nakonec stalo. Webb má navíc ještě i větší zásoby paliva, než se očekávalo, astronomové pějí chválu na jeho optiku a vše zkrátka vypadá zcela ideálně. To nás může naplnit velkými očekáváními z prvních skutečných snímků z astronomických pozorování, které ukáží pravou sílu tohoto nového zařízení americké NASA, evropské ESA a kanadské CSA.

NASA nyní oznámila , že první takové snímky budou zveřejněny 12. července a půjde již o ukázku plných možností Webbu a ne jen jako doposud o snímky získané v procesu kalibrace jednotlivých přístrojů. Těšit se tak můžeme i na plné spektrum, jakého je teleskop se svými přístroji schopen. Webb sice sám snímá především v infračerveném spektru, ale pokud jde o vzdálené končiny vesmíru, postačí jen vzít v úvahu dopady červeného posuvu. NASA Tak uvádí, že v červenci nabídnuté snímky už budou upravené a barevné.

Jedna z hlavních otázek však je, na co se Webb ve svém prvním skutečném pozorování podívá jako první. To NASA, ESA a CSA řeší už pět let a shodly se na tom, že bude zapotřebí najít takový cíl, který ukáže celkové možnosti nového teleskopu a naznačí, na co dalšího se můžeme těšit. My se ale nyní nedozvíme nic konkrétního, neboť existuje celý seznam prioritních cílů a co z toho bude nakonec v první várce zveřejněno, to nyní neví nikdo.

Aktuálně si také NASA netroufá odhadnout ani to, co všechno bychom mohli na snímcích vidět, což vychází jednoduše z toho, že Webb dosahuje tak vysokého rozlišení, k němuž se nic jiného ani nepřibližuje a díky schopnosti snímat ve středním infračerveném spektru může také dohlédnout do vzdálenosti a minulosti jako nic předtím. A nepůjde také jen o snímky jako takové, ale i o spektroskopická data vybraných objektů. Může tak jít třeba o pohled na složení atmosféry vzdálené exoplanety.

Po zveřejnění prvních snímků, které budou určeny spíše veřejnosti, už nastane čas pro pečlivě naplánovaná pozorování zajímavých objektů, jichž se za dobu opožděného vývoje Webbu nakupilo více než dost. NASA kvůli tomu vytvořila samostatný program , v jehož rámci bude určováno výsledné pořadí pro jednotlivé "cykly", což jsou jednoduše řečeno roky. To vše je podřízeno jednak významu jednotlivých cílů, ale také efektivitě využití pozorovacího času teleskopu.

NASA ale už dopředu počítá i s tím, že se mohou objevit nové cíle, o nichž zatím nic nevíme. Jde totiž o to, zda a co nového a dosud neznámého může Webb objevit, neboť třeba i Hubble startoval do vesmíru v době, kdy nebyl vůbec známý pojem temné energie.