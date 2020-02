Whitley Lake od Intelu otestován, přijde průlom ve výkonu serverových CPU?

Zvláště procesory Ice Lake SP platformy Whitley tak mají svést souboj s generací AMD Milan, čili tou příští, která bude následovat po dnešních EPYC Rome.

Co se týče nejnovějších testů, je zřejmé, že nejde o výsledky, které bychom mohli spojovat s finálními produkty. Ovšem možná právě proto vypadají velice zajímavě. Je také třeba poznamenat, že Intel slíbil 10nm serverové procesory na tento rok a i kdyby šlo o jeho závěr, už by měl mít k dispozici alespoň první jejich vzorky.

Máme tu tak výsledky z Geekbench a dle všeho půjde o 10nm Ice Lake, a to vzhledem ke kapacitám paměti cache a pak vzhledem k evidentně serverové platformě s OS Windows Server 2019 a kapacitě operační paměti. Označení procesoru Pentium II/III je pochopitelně naprosto mimo, jde o některý z budoucích 10nm serverových procesorů, aktuálně s takty 2,2 až 2,7 GHz. I ty nemusí odpovídat skutečnosti, nicméně to je stejně jedno, protože nebudou konečné a my si je nemůžeme spojit s žádným koncovým produktem.

Výsledky 3427 a 27926 bodů jsou přitom pro 12 jader a 24 vláken na takovém taktu dle informací wccftech velice slušné, a to v porovnání s modelem Xeon W-3235, což sice není opravdový serverový procesor, ovšem i tak je to HEDT model, který ze serverových Xeonů vychází.

Zvláště vzhledem k nízkému taktu nového Intelu pak Xeon W-3235 vede v jednovláknovém testu, ovšem vícevláknový je už zcela ve prospěch Ice Lake a ten je pochopitelně pro serverové procesory nejdůležitější.

Zatím jde jen o jeden test, k němuž nemáme nic bližšího, ovšem vypadá to, že budoucí 10nm serverové procesory Intelu mohou nabídnout obrovský výkonnostní skok. Ostatně ten byl doposud zbrzděn především svou neschopností opustit 14nm proces, takže až konečně nastoupí 10nm produkty ve větší míře, lze očekávat i výrazný skok ve výkonu architektur.