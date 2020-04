Wi-Fi 6E přichází: FCC pro něj schválila 6GHz frekvence

Zhruba před čtvrt rokem jsme si povídali o tom, že se chystá nový standard Wi-Fi 6E , který by měl využívat 6GHz frekvence. To však záleželo na tom, zda příslušné regulační úřady uvolní 6GHz frekvence pro nelicencované použití, tedy např. právě pro onu Wi-Fi. To se ale stalo a ta tak doplní stávající frekvence okolo 2,4 GHz a 5 GHz, přičemž pro nový systém bude vyhrazeno opravdu velkorysých 1200 MHz (5,925 až 7,125 GHz). To platí pro zařízení s nízkým výkonem při nasazení v interiérech. U zařízení se standardním vysílacím výkonem je tento rozsah omezen na 850 MHz. Samotné kanály mají šířku pásma 160 MHz.

Teoretická maximální rychlost nového rozhraní je 9,6 Gbps, nynější testy se ale prozatím pohybovaly okolo 2 Gbps s 2ms latencemi. Díky tomu má být Wi-Fi 6E vhodné pro nejrůznější průmyslové aplikace i rozšířenou a virtuální realitu. Hlavní výhodou ale má být to, že s 1200MHz rozsahem, který je zhruba 5krát větší než u 2,4 a 5GHz variant, lze do bezdrátových sítí umístit násobně více zařízení, aniž by se začala ovlivňovat a rušit používáním stejných kanálů.

Toto schválení 6GHz frekvencí provedla FCC (Federal Communications Commission) v USA. V Evropě prozatím není nelicencované používání těchto frekvencí povoleno, ale vypadá to, že by se to mělo brzy změnit. Předpokládá se, že se první zařízení s podporou Wi-Fi 6E (telefony a routery) představí na přelomu letošního a příštího roku.

