Nový standard Wi-Fi 6E chce využívat i 6GHz pásmo

Nové standardy bezdrátových sítí už neřeší tolik maximální přenosovou rychlost jako spíše zachování vysokých rychlostí při velkém zatížení. To je hlavní cílem 5G datových sítí i bezdrátového standardu Wi-Fi 6. Aby to bylo ještě lepší, přichází Wi-Fi Alliance s návrhem nového standardu Wi-Fi 6E, který by měl nynější pásma 2,4 GHz a 5 GHz doplnit ještě o 6GHz pásmo. Tím by se dostal zhruba na frekvence, které využívá i již zmíněné 5G ve verzi Sub-6GHz.



Předpokládá se, že se nový standard bude hojně využívat v běžném HW, tedy smartphonech, noteboocích, routerech, ale také v prostředcích pro virtuální a rozšířenou realitu, nemluvě o zařízeních Internetu věcí (IoT). To ale pochopitelně záleží na regulátorech, zda vůbec nový standard a uvolnění 6GHz pásma i pro Wi-Fi schválí. Počítá se s tím, že Wi-Fi 6E přinese 14 nových 80MHz kanálů a 7 160MHz kanálů.

