Windows 10 Home a Pro ztratí podporu v roce 2025

Microsoft se zcela jistě chystá během podzimu, či snad už ke konci léta, přijít s novou verzí svého operačního systému Windows, která nabídne řadu novinek a změn a otázka je v podstatě pouze ta, zda půjde ještě o Windows 10, anebo už třeba o Windows 11.

Právě v prospěch názvu Windows 11 mluví už dříve zveřejněné video , které má 11 minut a rovněž naplánovaná tiskovka začne v 11 hodin, což jsou myslím dostatečně jasné náznaky toho, že o desítkách se už bavit nebudeme.

Nyní přitom Microsoft také aktualizoval informace o podpoře svých operačních systémů, dle nichž verze Windows 10 Home a Pro půjdou do důchodu 14. října roku 2025. Ve skutečnosti to platí pro verze Windows 10 Home, Pro, Pro Education a Pro for Workstations.

Právě i to ukazuje na nástup nově označeného systému, respektive jde zatím o ten nejpádnější důkaz toho, že Windows 10 budou nahrazeny.

My bychom se měli dočkat dokonce už plnohodnotné náhrady za Ovládací panely , čili o dokončené Nastavení systému, což jednoduše znamená, že se budeme muset naučit hledat nové cesty ke všemožně zastrčeným volbám a můžeme jen doufat, že ty nebudou oproti dnešní podobě systému moc okleštěny.

Můžeme také doufat, že další Windows v pořadí nebudou představovat z hlediska obliby uživatelů propadák, což by přitom měly, pokud někdo věří na ono známé pravidlo, že každá druhá verze Windows nestojí za nic. Ovšem to jednak představuje vždy vysoce subjektivní pohled na věc a také pochopitelně pro dané pravidlo neexistuje vůbec žádný reálný základ. Ostatně Microsoft se nechystá nabídnout zbrusu nový systém, jako spíše výsledek evoluce toho stávajícího. Ale jako vždy uvidíme, ostatně rýsující se konec Ovládacích panelů dokáže jistě sám o sobě vyvolat v řadě uživatelů odpor.



