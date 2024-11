Windows 11 24H2 má další problémy, tentokrát s mizejícími a nefunkčními tiskárnami

Windows 11 24H2 má už velmi dlouhý seznam potíží, které

Aktualizace operačního systémumá už velmi dlouhý seznam potíží, které trápí její uživatele . Zvýšený výskyt problémů je nyní pozorován i v souvislosti s tiskárnami. Nejčastěji je mají uživatelé Microsoft Copilot PC+ s procesory na bázi architektury ARM (tedy především Snapdragon 8 Plus a Elite), nicméně nevyhýbá se občas ani PC založeným na platformách AMD a Intel. Tiskárny na aktualizovaných strojích často fungují nesprávně, nebo spíše vůbec, a je jedno, zda jde o značku Brother, Canon, Epson, HP nebo jiné.

V lepším případě jen nefungují některé funkce tiskárny. Mezi obvyklé projevy nicméně patří např. to, že tiskárna (mnohdy včetně ovladače) zmizí kompletně ze systému a není dále přístupná, nezřídka ani nelze běžně znovu přeinstalovat nebo nainstalovat ovladače, případně to činí potíže. Pokud se tak stane, uživatel má omezené (ne však nulové) možnosti, jak tiskárnu nainstalovat a znovu aktivovat.

Zdá se, že toto je problém síťových tiskáren, neboť Microsoft jako dočasné řešení problému doporučuje tiskárnu připojit pomocí portu USB a nainstalovat ji takto. Také by to mělo být možné přes nastavení systému a volbu tiskáren a skenerů s manuálním výběrem konkrétního ovladače (nefunguje tedy spuštění instalačního balíčku ovladače, který si tiskárnu sám najde a nainstaluje, ale musí se na to jít opačně, nejprve nechat počítač najít hardware a pak k němu dodat ovladač).