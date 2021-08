Windows 365: jaká jsou úskalí online PC?

Windows 365 je služba, která se dle nabídky liší především vyhrazenými hardwarovými prostředky. Dle zvoleného placeného programu nám Microsoft poskytne až 8 "vCPU", 32 GB RAM a 512GB SSD, přičemž podrobnosti zatím nejsou známy. Bezpečně tak nevíme, co znamená pojem vCPU, i když z kontextu vyplývá, že jde prostě o počet vyhrazených procesorových jader ve vzdáleném serveru a to samé pak platí i pro RAM a SSD. Nevíme ale jaká to jsou jádra a jak rychlá, ale to asi jednoduše kvůli tomu, že možností bude více a Microsoft musí takto generalizovat.

Za výše zmíněnou konfiguraci přitom zaplatíme 144 eur měsíčně, čili cca 3700 Kč, což je částka, která by byla pro běžného uživatele naprosto nesmyslná, ale pro firmy může být přesto zajímavá vzhledem k nákladům na provoz, správu a údržbu počítačů, čili tu jde o celkové náklady na vlastnictví.

Microsoft také navíc mluví o slevách třeba pro ty, kteří už vlastní licenci OS Windows 10 Pro na svém PC, což představuje 16% slevu. Ovšem s podmínkou, že takové PC bude dále používáno a příslušný uživatel se z něj alespoň jednou měsíčně přihlásí ke svému cloudovému PC. Nicméně může jít i o další slevy pro velké/loajální zákazníky, apod.

Z podmínek také vyplývá, že uživatelé služby Windows 365 Business (ne Enterprise) budou omezeni měsíčním limitem pro upload v rámci svého virtuálního PC. Ten dle konfigurace bude činit 20 až 70 GB měsíčně. To by se snad nemělo týkat uploadu dat, díky nimž se nám na našem zařízení zobrazí desktop a bude se přehrávat zvuk, to bychom svůj příděl velice rychle vyčerpali.

Microsoft také nabídne možnost snadného upgradu (pouze Enterprise), čili pokud nebudou vyhovovat 2 jádra, můžeme si snadno a rychle připlatit a aktivovat si další dvě nebo případně více paměti na SSD. Ovšem co (zatím) možné není, je provést opak, čili downgrade.

Dále je tu vcelku pochopitelné omezení, které praví: jedno cloudové pc - jeden uživatel. Oficiálně tak není možné Windows 365 v jednom předplatném sdílet, i když to bude už v důsledku záviset spíše na samotných uživatelích, pokud ovšem ti nebudou dotlačeni k použití biometrických údajů při svém přihlašování.





A konečně, co se stane s daty, když bude předplatné zrušeno? Ta bude mít Microsoft uložena ještě po dobu 30 až 180 dní v závislosti na tom, zda data sami smažeme, nebo jen skončí předplatné. Po této lhůtě už budeme mít smůlu.



