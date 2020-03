Windows 7 si dle NetApplications stále drží více než čtvrtinový podíl

Jde tak o informace společnosti NetApplications , která aktualizovala své údaje o trhu s operačními systémy o data z února. Je třeba poznamenat, že rozšířená podpora systému Windows 7 skončila v polovině ledna, takže jde zatím jen o měsíc a půl dlouhou dobu, kterou nová data reflektují. Krom toho ještě můžeme poukázat na starší aktualitu , dle níž zastoupení Windows 7 na základě NetMarketShare kleslo o 4 procenta.

Graf od NetApplications ukazuje, že mezi prosincem a lednem přišel výraznější skok, který představoval přesun uživatelů od systémů Windows 7 k novým desítkám, nicméně mezi lednem a únorem už podíl sedmiček téměř neklesl. Ten se tak stále drží těsně nad hranicí 25 procent. A krom toho, ani onen skok na přelomu roku není ve srovnání s loňským létem niajk výrazný.

Amy Hood (CFO, Microsoft) se přitom k tomuto vývoji už vyjádřila na konferenci Technology Media and Telecom pořádané společností Morgan Stanley. Mluvila o něm jako příležitosti pro Microsoft, než jako o problému, neboť vysoký podíl uživatelů s Windows 7 představuje i mnoho lidí, kteří se chystají teprve přejít na novější systém. Na druhou stranu by se chtělo dodat, že to představuje i velké procento lidí či firem, kterým se do něčeho takového evidentně moc nechce.

Amy Hood také zmínila, že zpomalený přechod z Windows 7 na Windows 10 byl způsoben i kvůli nedostatku čipů, jenž zase zpomaluje či opožďuje nástup nových modelů počítačů na trh. Jinými slovy za to může i Intel. A zadruhé je na vině i koronavirus Covid-19, který ovlivňuje celý trh a zpomaluje dodavatelský řetězec. Nakonec investorům sdělila, že tento vývoj jinak víceméně odpovídá tomu, co Microsoft už zažil v případě předchozích verzí systému Windows

