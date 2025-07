Windows on ARM dostává nativní verzi Adobe Premiere Pro, betě ale pár věcí chybí

Windows on ARM to nemá jednoduché. Systém není moc rozšířený, takže softwarová podpora pro něj pokulhává (vývojářům se moc nechce vyvíjet pro málo rozšířenou platformu), a kvůli pokulhávající softwarové podpoře se tento systém (a HW s ním postavený) moc neprodává a není moc rozšířený. Tento začarovaný kruh nebude jednoduché rozseknout. Společnost Adobe nyní přidává další nativní aplikaci, kterou je Adobe Premiere Pro, a ta by mohla také trochu pomoci k většímu rozšíření, ale zázraky asi nečekejme. Prozatím jde ale o betaverzi, takže navíc ani nepodporuje vše, co klasická varianta. A to opětovně snižuje chuť tvůrců zvolit platformu Windows s počítačem na bázi ARM procesorů. Finální verze by nicméně měla mít většinu funkcí x86 varianty.

Adobe říká, že finální verzi budou přece jen chybět některé věci. Jmenovitě jde o efekt Loudness Radar, který bude i ve standardní verzi nahrazen funkcí Loudness Meter. Nebude tu export do Wraptor DCP i P2 Movie, chybět má i import a export do kodeku GoPro CineForm.

Seznam věcí, které se do finální verze dostanou, ale prozatím v betaverzi chybí, není úplně krátký. Aplikace vůbec nepodporuje rozšíření třetích stran včetně audio pluginů, chybí podpora pro ProRes video, což je poměrně zásadní problém pro profesionálnější nasazení. Spolu s tím nefunguje u funkcí Render a Replace formát QuickTime a nelze využít proxy ProRes QuickTime Proxy nemluvě o několika nepodporovaných funkcích v dialogu New Sequence. Dále není podporován import a export do JPEG2000 v MXF, není zde import MotionJPEG a MKV, aplikace také neumí HW akceleraci přehrávání a exportu X.264 a H.265/HEVC v MP4. Dále také nejsou podporovány RAW formáty Apple ProRes RAW, ARRI ARRIRAW, Canon Cinema RAW Light a Sony X-OCN a Sony RAW. Jak ale již bylo řečeno, všechny tyto funkce, kterou jsou v tomto odstavci zmíněné, se časem objeví.