WSJ: AMD vážně jedná o akvizici firmy Xilinx, může jít o 30 mld. USD

Dle Wall Street Journal jsou už námluvy mezi AMD a Xilinx v pokročilém stádiu, ovšem tyto firmy ještě samy nic nepotvrdily, takže si musíme počkat na případné oficiální prohlášení, které ale může přijít každým dnem.

Pokud má tedy AMD zájem o Xilinx, očividně chce expandovat na trhu s čipy FPGA (field-programmable gate array), na které se Xilinx specializuje. FPGA také mimochodem vyrábí i konkurenční Intel například v podobě Stratix 10 GX 10M , zatímco sama NVIDIA vidí FPGA spíše jako konkurenční řešení pro svá GPU

Zajímavé je, že roční tržby firmy Xilinx se pohybují kolem 3 miliard dolarů, takže nejde v porovnání s AMD o malé sousto. Wall Street Journal navíc píše, že akvizice firmy Xilinx by mohla AMD přijít i na více než 30 miliard dolarů, přičemž její aktuální tržní kapitalizace je cca 26 miliard dolarů.

Uvidíme tak, co z toho nakonec bude. Dle zdroje by dohoda mohla být uzavřena již během příštího týdne, ale to pochopitelně není vůbec zaručeno.

