YouTube dále testuje předplatné Premium Lite, zamíří do 4 zemí

YouTube zkouší v různých obdobách nové předplatné Premium Lite už 4 roky. Původní Video platformazkouší v různých obdobách nové předplatnéuž 4 roky. Původní model z roku 2021 byl bez reklam, ale také bez možnosti offline downloadu, přehrávání na pozadí a bez YouTube Music. Loni se začal zkoušet model s omezeným počtem reklam a většinou omezení bezplatné varianty, tedy nic moc lákavého. Nejnovější varianta YouTube Premium Lite zkouší přinášet většinu obsahu bez reklam, především co se podcastů a návodů týče. Naopak hudba by z tohoto těžit neměla a na její poslouchání bez reklam by mělo být potřeba si stále předplatit plnohodnotné YouTube Premium.

Novinka se zkouší a jako první by údajně měla být k dispozici v USA, Austrálii, Neměcku a Thajsku. Prozatím se ale neví, kolik bude stát. Např. v USA stojí YouTube Premium 13,99 USD měsíčně, YouTube Music Premium pak 10,99 USD za měsíc. A poněvadž hudební streamovací službu by tato levnější varianta Premium Lite podle všeho obsahovat neměla, dá se očekávat asi o trochu nižší cena. Zatím ale o její výši nemáme žádné náznaky, stejně jako o dalších omezeních, které by toto předplatné mělo mít (resp. ani o tom, které funkce z Premium si naopak zachová).