YouTube pomalu vrací monetizací ke klipům o koronaviru

Sociální sítě mají plno témat, která nejsou žádoucí, nebo která chtějí do jisté míry moderovat. Jednou z metod je cenzura úplným smazáním takových klipů, druhou je demonetizace. Zrušením reklam tvůrci nemohou na videích dobře vydělávat, což je demotivuje k tomu, aby vůbec taková videa natáčeli. YouTube je tak sice přímo nezakáže, ale přesto efektivně sníží jejich počet, neboť ani nevzniknou. Tímto chtěl YouTube bojovat proti dezinformacím kolujícím ohledně největšího tématu posledních dvou měsíců, koronaviru 2019-nCoV a nemoci COVID-19. Strhla se ale velmi negativní reakce a YouTube nyní trochu mění svůj postoj.

CEO společnosti YouTube, Susan Wojcicki, na blogu řekla, že se monetizace vrátí, ale nebude to tak jednoduché. Nejprve se začne jen s vybranými tvůrci a partnery, kteří pravdivě informují o problému a činí tak způsobem, který je přijatelný pro zadavatele reklamy. V následujících týdnech by měla být monetizace rozšířena i na některé další tvůrce, přesto by tu měly být hranice, za které se nepůjde. Server se i nadále bude snažit potlačovat např. taková videa, která zavádějícím způsobem informují o "zaručených" postupech, jak předcházet infekci a podobně.

