YouTube cenzuruje zmínky o koronaviru, videa jsou demonetizována

YouTube a jeho věčné problémy s demonetizací spojených s cenzurou citlivých témat pokračují. Připojuje se totiž k čínským sociálním sítím a komunikátorům WeChat a YY, poněvadž začal

a jeho věčné problémy sspojených s cenzurou citlivých témat pokračují. Připojuje se totiž k čínským sociálním sítím a komunikátorům WeChat a YY, poněvadž začal cenzurovat příspěvky ohledně koronaviru COVID-19. Youtubeři tak mají další téma, kterému by se neměli věnovat, pokud chtějí, aby jejich videa měla přilepené reklamy a mohli je tedy nějak zpeněžit. A jde o další frustraci, kterou jim často nepředvídatelným chováním YouTube způsobuje (systémy AI nejsou zdaleka dokonalé a člověk se někdy nestačí divit, jaká naprosto neškodná videa jsou demonetizována). Navíc, systémy detekce zmínek o koronaviru jsou až překvapivě agresivní a zdaleka nejsou vztaženy jen na slovo "koronavirus". Problémem je dokonce už i naznačování.

Videa tak mohou být nahrána a bez potíží přehrána uživateli, jen k nim nemohou být dány reklamy, protože jde o citlivé téma a do odvolání nebudou tvůrcům přinášet takřka žádné zisky (viz video níže). Cílem je, aby zadavatelé reklamy nebyli spojování s takto citlivým tématem, což si mnohdy nepřejí. Důvodem je ale i to, aby o problému nehovořil každý druhý, kdo o tom v podstatě nic neví, a nešířilo se ještě více dezinformací než dnes. Koronavirus se tak přidává k dalším citlivým tématům pro demonetizaci, jako jsou masová střílení, některá úmrtí, ozbrojené konflikty a podobně. Tvůrci tak mohou vydělat patrně jen tehdy, pokud se na video dívá někdo s předplatným YouTube Premium, ale v takovém případě nejde obvykle ani o setinu toho, co by vydělali pomocí reklam.

Zásadním problémem je, že postiženi cenzurou jsou nejrůznější tvůrci, kteří se ani problematice koronaviru nechtějí blíže věnovat. Jeden z nich např. jen zmínil, že se kvůli viru odvolala herní konference GDC 2020, a už jeho video dostalo stopku na reklamy. Jeden dokonce měl říct jen "ta věc, která začala v Číně", podobně prý byla stopnuta i některá videa se zkratkou "CV" (pokud byla ve spojitosti s nějakou událostí navázanou na koronavirus, jinak by to patrně ovlivnilo i všechna videa o životopisech).



Ceny souvisejících / podobných produktů: