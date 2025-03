YouTube Premium Lite přichází do USA za 7,99 USD měsíčně, brzy bude i jinde

YouTube Premium Lite. To je jakýmsi mezikrokem mezi plným předplatným Premium a bezplatným plánem placeným pomocí reklam. Zatímco klasické Premium je za 13,99 USD měsíčně, Premium Lite bude v USA k dispozici za 7,99 USD za měsíc. Neumožňuje však offline stahování a přehrávání na pozadí. Většina videí je bez reklam, což se týká např. těch herních, módních, zpravodajství a dalších, nicméně hudební videa a hudba obecně na tuto výsadu musí zapomenout. Před dvěma týdny jsme vás informovali o tom, že YouTube opětovně zkouší předplatné. To je jakýmsi mezikrokem mezi plným předplatným Premium a bezplatným plánem placeným pomocí reklam. Zatímco klasické Premium je za 13,99 USD měsíčně, Premium Lite bude v USA k dispozici za 7,99 USD za měsíc. Neumožňuje však offline stahování a přehrávání na pozadí. Většina videí je bez reklam, což se týká např. těch herních, módních, zpravodajství a dalších, nicméně hudební videa a hudba obecně na tuto výsadu musí zapomenout.

Pro ty, kteří služby YouTube používají zejména k poslouchání hudby, bude nadále vhodnější předplatné v podobě klasického Premium. Prozatím je nová varianta služby dostupná jen v USA, nicméně v následujících týdnech se dostane i do všech zemí, kde byl nedávno zahájen pilotní provoz, tedy v Thajsku, Německu a Austrálii. Během letošního roku by se YouTube Premium Lite měl objevit i v dalších zemích. Které to ale budou, a za jaké ceny, prozatím není jasné.