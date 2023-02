YouTube testuje 1080p Premium, lepší kvalitu Full HD videa s vyšším bitratem

Videa na serveru YouTube mají z logických důvodů poměrně silnou kompresi, což umožňuje snížit datové toky, tedy i datové přenosy přes internet, a tak dosáhnout plynulejšího videa i u pomalejších připojení. Stinnou stránkou je, že až do Full HD videa včetně je tato komprese poměrně agresivní a dost se podepisuje na obrazové kvalitě. Tomu by nyní mohl být konec, alespoň co se týče předplatitelů služby YouTube Premium. U některých uživatelů se totiž vedle tradiční volby "1080p" objevilo i "1080p Premium".



To napovídá, že by si uživatelé YT Premium mohli zvolit datový tok videa ve Full HD a mít tak kvalitnější video, mohou-li si to s ohledem na své připojení dovolit. Dosud bylo pro kvalitnější video nutné zvolit 1440p nebo 2160p (4K), což pak např. i na Full HD monitorech vedlo díky převzorkování z vyššího rozlišení postiženého menší kompresí k výrazně kvalitnějšímu videu. U méně výkonných (a obecně starších) počítačů to ale zase mohlo vést k tomu, že to nezvládal HW počítače dostatečně plynule přehrávat. Připomeňme ještě, že loni YouTube testoval 4K rozlišení a vyšší jen pro uživatele YT Premium , z tohoto plánu ale později sešlo (alespoň prozatím).