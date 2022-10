YouTube ukončil test se 4K rozlišením jen pro předplatitele YT Premium

YouTube zkouší nejrůznější způsoby, jak monetizovat uživatele a překlopit je na placený systém YouTube Premium, který je bez reklam. Jednou ze strategií by mohlo být i to, že vyšší rozlišení (4K a více) by bylo dostupné jen pro předplatitele této služby. Toto zkoušel u vybraných uživatelů, a když to vyšlo najevo, setkalo se to nepřekvapivě s velkou nevolí. Např. u nás to znamená částku 239 Kč za měsíc, rodinný tarif pro 6 členů rodiny je pak za 359 Kč měsíčně.



V nedávné diskuzi na Twitteru nicméně YouTube přiznal, že s experimentem úplně skončil a všichni uživatelé by nyní měli být schopni sledovat obsah v rozlišení 4K bez toho, aniž by k tomu bylo nutné předplatné Premium (tweet už byl smazán). Otázkou však je, na jak dlouho toto YouTube "úplně" odložil k ledu. To, že se s tím nyní nepočítá, totiž zdaleka nemusí znamenat, že to v budoucnu v nějaké podobě nezkusí znova.