YouTube umožní youtuberům poskytnout jejich videa pro trénování AI

Existuje už několik různých systémů generativní AI pro video. Asi nejznámějším systémem je OpenAI Sora, která byla před několika dny uvolněna pro komerční použití , máme zde také Adobe Firefly a další. Velkou otázkou je, na čem byly tyto systémy trénovány, přičemž zde kolovala nařčení, že byla neoprávněně trénována na videích z YouTube. Tento server to chce ale řešit jinak a legálnější cestou. Chce oficiálně nabízet kolekci videí pro trénink těchto systémů, nicméně na rozdíl od mnoha jiných dá uživatelům serveru na výběr, zda se tohoto chtějí účastnit nebo ne (např. kameramani pro fotobanku Adobe Stock se toho účastí automaticky, ať se jim to líbí nebo ne).

V případě YouTube by se v rámci portálu YouTube Studio měla v těchto dnech zobrazit položka, která umožní youtuberům nabídnout svá videa k trénování AI. Ve výchozím stavu to bude vypnuto, což je na dnešní dobu docela nezvyklý krok (obvykle bývají podobné věci ve výchozím stavu zapnuty a po vypuknutí kauzy, kdy se už na datech stejně všechno natrénovalo, se pak nabídne možnost odhlášení). Zde si tedy YouTube zaslouží palec nahoru.

Co je ale zvláštní, je absence explicitní zmínky kompenzace pro youtubery. Ta ale patrně proběhne, neboť implicitně tu YouTube naznačuje, že má jít o nový způsob, jak dát hodnotu svému obsahu v době AI. A to by mohly být právě finanční kompenzace tak, jako to dělají fotobanky. Youtubeři si dokonce budou moci vybrat, kterým z firem (AI21 Labs, Adobe, Amazon, Anthropic, Apple, ByteDance, Cohere, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Perplexity, Pika Labs, Runway, Stability AI a xAI) videa poskytnou, a kterým ne.