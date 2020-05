Za únikem příběhu The Last of Us 2 nejspíš stojí hackeři

Minulý týden čekaly na fanoušky postapokalyptického survival horroru The Last of Us dvě překvapivé novinky. Kromě toho, že vývojáři zveřejnili datum vydání The Last of Us 2 , se také na internetu objevil kompletní příběh druhého dílu, a to samozřejmě bez svolení Sony nebo Naughty Dog. Video obsahující pravděpodobně všechny scény ze hry se objevilo na YouTube a většinu fanoušků spíše pobouřilo, neboť prozrazovalo herní zápletku. Právě příběh by měl přitom tím, čím by hra měla vynikat nad konkurencí. Nyní se začínají objevovat informace, kdo za tímto masivním únikem ze hry stojí.





Prvotní spekulace naznačovaly, že video na internet nahrál bývalý zaměstnanec, který si měl tímto způsobem vyřizovat účty – snad kvůli sporu o plat. Tuto verzi ovšem záhy vyvrátilo Sony pro server GamesIndustry.biz, osoby stojící za únikem totiž údajně nemají nic společného se Sony Interactive Entertainment ani Naughty Dog. Hned po zveřejnění videa se mělo rozjet vyšetřování, v rámci kterého se Sony dostalo ke konkrétním osobám, prozatím ovšem nebyly zveřejněny žádné detaily. O něco moudřejší jsme díky tweetu, který zveřejnil novinář Jason Schreier ze serveru Bloomberg.

Schreier měl hovořit se dvěma osobami, které by měly být přímo obeznámeny s celým incidentem, a dále také s několika zaměstnanci vývojářského studia Naughty Dog. Z posbíraných střípků dle jeho názoru vyplývá, že za únikem stojí hackeři, kteří se neoprávněné dostali na servery společnosti Naughty Dog. Měli přitom využít bezpečnostní mezeru, kterou obsahoval patch pro jednu ze starších, blíže nespecifikovaných her od stejného studia. Na serverech měli hackeři najít a ukrást záběry z rané verze The Last of Us Part II, které následně zveřejnili na internetu.

Připomeňme, že příslušné video bylo z YouTube – pravděpodobně na žádost Sony – poměrně rychle odstraněno. Stejně tak zmizely třeba také příslušné diskuze na platformě Reddit, ale samozřejmě platí, že jakmile se něco na internetu objeví, už to bude po síti kolovat jednou provždy. Kdo chce, tak si informace stejně dohledá, prioritou by mělo být hlavně ochránit před spoilery fanoušky, kteří si chtějí hru plně vychutnat po jejím vydání. Sony zveřejnění herního příběhu považuje za znevážení několikaleté práce vývojářů na The Last of Us Part II a požádalo fanoušky očekávaného titulu, aby spoilery nešířili žádným způsobem dále.





The Last of Us Part II vyjde po zdržení 29. května 2020, a to pro konzole PlayStation 4. Později by se měla objevit také verze pro nadcházející model PlayStation 5.

