Začíná se spekulovat, že GeForce RTX 4060 Ti přijde i v 16GB verzi

GeForce RTX 4060 a RTX 4060 Ti, kde to vypadá jen na 128bitové paměti se sníženou propustností na 288 GB/s a kapacitou 8 GB, což je na danou třídu už docela ostuda. Přitom původní RTX 3060 byla k mání i s 12GB pamětí a nároky moderních her se od té doby nijak nesnížily, ba naopak. Nyní se však proslýchá, že by to nemuselo být tak špatné. AMD dělá narážky na Nvidii, že její grafické karty mají nízkou kapacitu paměti VRAM , což je pravda. Na druhou stranu jsou karty Nvidie i tak mnohdy výkonnější. Tato situace se probírá zejména v souvislosti s očekávanými modely, kde to vypadá jen na 128bitové paměti se sníženou propustností na 288 GB/s a kapacitou 8 GB, což je na danou třídu už docela ostuda. Přitom původní RTX 3060 byla k mání i s 12GB pamětí a nároky moderních her se od té doby nijak nesnížily, ba naopak. Nyní se však proslýchá, že by to nemuselo být tak špatné.

Leaker MEGAsizeGPU se na Twitteru nechal slyšet, že se v průběhu května objeví nikoli dvojice, ale rovnou trojice nových grafických karet Nvidia. Měla by to být GeForce RTX 4060 i RTX 4060 Ti v 8GB variantách, poprvé se ale zmiňuje i to, že se současně s tím objeví také 16GB varianta karty RTX 4060 Ti. Tím by byly nářky hráčů zažehnány a hateři Nvidie budou mít opět o argument méně poté, co jim Nvidia vypálila rybník i překvapivě dobrou efektivitou karet architektury Ada Lovelace. Ostatně RTX 4060 Ti by při vyšším výkonu měla jít se spotřebou z 200 W (u RTX 3060 Ti) na 160 W a v případě RTX 4060 by mělo dojít k poklesu 170 W na 115 W.

4060Ti 8G

4060Ti 16G

4060 8G

will be released in May — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) May 9, 2023

Pokud jde o dostupnost, jedinou kartou z této trojice, která bude dostupná v průběhu května, má být GeForce RTX 4060 Ti 8GB. Další dvě, tedy RTX 4060 8GB a RTX 4060 Ti 16GB, na sebe nechají čekat do července. Zatímco 16B verze RTX 4060 Ti bude mít PG190 SKU 363 PCB, u 8GB varianty bude PG190 SKU 361 PCB.