AMD dělá narážky na Nvidii, upozorňuje na výhodu větší VRAM

Grafické karty Nvidia GeForce mívají v poslední době spíše menší množství paměti VRAM ve srovnání s konkurenčními Radeony a hodně se o tom mluví především v souvislosti s očekávanými kartami GeForce RTX 4060 , které by měly mít pouhých 8 GB VRAM. To je na dnešní dobu už docela málo. AMD na to upozorňuje na svém blogu, kde zvýrazňuje výhodu svých Radeonů právě v mnohem větší paměti.