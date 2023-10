Záhadné vybíjení (nejen) iPhonů 15 na powerbankách: důvod je docela logický

Před nedávnem se objevila kauza přehřívajících se telefonů Apple iPhone 15 , za které pravděpodobně může kombinace velkého vytížení, bugu v operačním systému a toho, že si telefon a některé aplikace vzájemně moc nerozumí. Nyní se tu objevuje další zajímavý problém. Několik uživatelů se už setkalo s tím, že telefon připojilo k powerbance, nicméně místo toho, aby se telefon nabil, ten byl po chvíli úplně vybitý. Důvod tohoto chování je velmi pravděpodobně znám a asi nebude vhodné hned ukazovat prstem na Apple, neboť s podobným chováním se setkali už i majitelé telefonů některých jiných značek (např. Google Pixel, Samsung Galaxy S). Nové iPhony tak spíše všeobecný (několik let trvající) problém vytáhly pořádně na světlo světa, než že by byly jedinými, kdo na to trpí.

O problému hovoří především uživatelé s powerbankami značky Anker (např. PowerCore Slim 10000 nebo PowerCore Slim 10000 PD). Problém podle všeho pramení ze schopnosti nových iPhonů 15 nabíjet přes jejich nový port USB-C také jiná zařízení jako Apple Watch, tedy podpora pro reverzní nabíjení. Obousměrný port, co se týče přenosu energie, tak přináší tuto docela nepříjemnou patálii. Např. první zmíněná powerbanka má svůj port USB-C určený pouze ke svému nabíjení, takže když se k ní připojí iPhone, ten tak vidí jen zařízení, které se chce nabíjet, a naopak powerbanka v iPhonu na svém nabíjecím portu vidí zařízení, které je zdrojem energie. Místo toho, aby powerbanka nabila iPhone, iPhone nabíjí powerbanku.

Verze PD už dostala obousměrný port USB-C, ten tedy může posloužit k nabíjení powerbanky i nabíjení jiného zařízení powerbankou, nicméně i v tomto případě je iPhone mnohdy tím, co je zdrojem energie. Nejjistějším přístupem je tak nabíjet iPhony (a jiné telefony s reverzním nabíjením), je pomocí kabelu USB-A/USB-C a nikoli USB-C/USB-C. Nyní je otázkou, na čí straně (a zda vůbec) se bude hledat náprava problému. V případě telefonu se doslova nabízí přepínač, který by mohl (de)aktivovat obrácený směr nabíjení, přičemž nabíjení telefonu by bylo vždy výchozím nastavením.