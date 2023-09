Množí se stížnosti na přehřívání iPhonů 15: způsobuje 46,7 °C nový procesor A17 Pro?

Nové telefony Apple iPhone 15 iPhone 15 Pro potěšily sníženými cenami proti loňsku (o cca 10 %) a dostaly opět o něco výkonnější hardware. Bohužel se ukazuje, že nízká teplota nebude jejich silnou stránkou a internetem se množí stesky nad tím, jak tyto smartphony dokážou péct. Jako první teoretický důvod se nabízí problém s 3nm procesorem A17 Pro v modelech Pro, který je zase o něco výkonnější. Nicméně data nenasvědčují tomu, že by za tím stál právě tento procesor a že by byl problém s 3nm procesem u TSMC. Když se totiž prováděly testy s termální kamerou, iPhone 15 Pro Max dosahoval teploty 46,2 °C a iPhone 15 Plus s loňským procesorem A16 Bionic byl dokonce ještě o půl stupně teplejší, dosahoval tedy 46,7 °C. Vysoké teploty podle všeho postihují všechny modely s oběma generacemi procesorů a výrobních procesů. Přechod na A17 Pro tak za problémem asi stát nebude.

Velké zahřívání je patrné zejména při nabíjení, podle ohlasů zejména kolem 25-60%, kdy se lithiové baterie nabíjejí nejrychleji (což v případě Applu ve srovnání s konkurencí ale stále znamená docela pomalu). Po překonání 70% hranice se nabíjení zpomalí a telefon je sice stále dost teplý, ale už se dá relativně komfortně držet v ruce - nepálí). Faktem nicméně je, a shoduje se na tom spousta lidí, že vysoká teplota je ve většině případů dána i tím, že prvotní spuštění telefonů znamená instalaci všech aplikací a stahování dat z cloudu (migrace dat ze starého na nový telefon), tedy náročné operace většinou spojené s tím, že je telefon na nabíječce. A vypadá, že by to mohla být i pravda, neboť mnozí uživatelé říkají, že další dny už byl telefon bez větších problémů.

Jedním z vysvětlení, které podal známý analytik Ming-Chi Kuo, je i kombinace titanového rámu (ten však iPhone 15 nemá, přesto se dost zahřívá) a pravděpodobně horšího chlazení. Nové iPhony 15 Pro jsou totiž o téměř 20 gramů lehčí než předchozí generace Pro a rozdíly mezi základní a Pro verzí se smrskly z 34 (14 Pro vs 14) na 16 gramů (15 Pro vs 15). Hmotnost základních modelů se mezigeneračně víceméně nezměnila. Zdá se tak, že přehřívání nových iPhonů nebude přímo hardwarovou chybou a nějakou zásadní kauzou v oblasti HW, ale spíše půjde záležitost migrace dat na nový telefon a možná i o softwarovou záležitost v operačním systému, který v některých případech vytěžuje procesory více, než by měl. Někteří lidé si totiž stěžují na zahřívání i v době, kdy se telefon nenabíjí a neběží na něm nic náročného.